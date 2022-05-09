اتحاد الكرة يعلن إعادة الجنسية العراقية لوالد لاعب في المنتخب الأولمبي

2022/05/09 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلن عضو الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، غانم عريبي، اليوم الاثنين، عن إعادةَ الجنسيّة العراقيّة لوالد لاعب منتخبنا الأولمبي مارتن حداد بشكلٍ رسمي.

وقالَ عريبي في بيان، تلقته (بغداد اليوم): "بعد وصولِ حسام حداد والد لاعب مُنتخبنا الأولمبي مارتن الى العاصمةِ بغداد، باشرنا بالعملِ الحَثِيث مع الدوائر المُختصة لاتخاذِ الإجراءات القانونيّة من أجل إعادةِ الجنسية العراقيّة له".

وأضافَ ان "العملُ تكلل بإعادةِ الجنسيّة، كما نجحنا باعتمادِ مارتن في السِجلاتِ العراقيّة، على أن يتم إصدارُ الجوازات خلال اليومين المقبلين"، مبينا ان "مجلسِ إدارةِ اتحاد الكرة نفرد بمساحةً كبيرةً من الاهتمامِ والمُساعدة لكلِ أبنائنا اللاعبين في أوروبا، وهناك ملفاتٌ للاعبين آخرين سيتم الإعلانُ عنها بعد إصدار الوثائِق بشكلٍ رسمي".

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