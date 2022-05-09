دعونا نمنع الحرب العالمية الثالثة، ونعزز القوى الاشتراكية! - عبد السلام أديب

2022/05/09 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_أديب 1 - منذ شهر فبراير 2022 استمرت المجازر بالآلاف من المدنيين والجنود وتصاعد الفوضى الحربية في أوكرانيا، تبعتها هجمات اقتصادية، وانفجار البؤس الاجتماعي، والكوارث المناخية ...، وهي ظواهر تشهد على درجة تعفن الرأسمالية العالمية.2 - إن تساقط أمطار القنابل على أوكرانيا يخفي حقيقة أن هذا الصراع، مثل جميع الصراعات الأخرى، هو أولا وقبل كل شيء تجسيد لمجتمع برجوازي منحل ومعسكر لم يعد لديه أي شيء يقدمه ......





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