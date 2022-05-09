2022/05/09 | 22:20 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيخ علي حاتم السليمان في ضيافة نجم الربيعي - الجزء 2 | من بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 0H0SKIMox4k
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيخ علي حاتم السليمان في ضيافة نجم الربيعي - الجزء 2 | من بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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