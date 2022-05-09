2022/05/09 | 22:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NZmTHU7XaU0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المستقلون يواجهون المبادرات بشروط وضمانات | حوار التاسعة مع علي فرحان) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المستقلون يواجهون المبادرات بشروط وضمانات | حوار التاسعة مع علي فرحان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).