نفط ميسان تخطط لمعالجة الغاز في حقلي بزركان والحلفاية

2022/05/09 | 22:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت شركة نفط ميسان، الاثنين، عن تفاصيل مشروع معالجة الغاز من حقلي البزركان والحلفاية.وقال مدير عام شركة نفط ميسان علي جاسم حمود للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، ان “العمل بمد خط أنبوب بزركان –حلفاية والوحدات الملحقة يتضمن (انبوب نقل الغاز/ محطة كبس الغاز / محطة تحلية وتجفيف الغاز)”.واضاف، “سيتم مد انبوب لنقل […]

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