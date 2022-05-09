إصابة أربعة عمال بينهم 'مصري' بمشاجرة في بغداد

2022/05/09 | 22:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بإصابة أربعة عمال بينهم "مصري" بمشاجرة داخل شركة في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة بين عمال داخل شركة للماء والعصائر ضمن منطقة الحرية تطورت الى الضرب بالالات الحادة".وأضاف المصدر ان "المشاجرة اسفرت عن اصابة عامل في الشركة مصري الجنسية وثلاثة عمال اخرين عراقيين بكدمات وجروح مختلفة".

وفي سياق متصل، أفاد المصدر أن "مشاجرة بين طرفين ضمن مدينة الصدر تطورت الى استخدام السلاح الخفيف مسدس ما اسفر عن اصابة احد طرفي المشاجرة بجروح".

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