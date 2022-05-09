اعتقال تاجر مخدرات بعد 'عملية اشتباك' في بغداد

2022/05/09 | 22:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، باعتقال تاجر مخدرات بعد "عملية اشتباك" جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية مشتركة تداهم وكرا لتجار مخدرات ضمن منطقة العريفية التابعة لقضاء المدائن وتشتبك مع التجار".

وأضاف المصدر أن "القوة تمكنت من اصابة احد التجار واعتقاله ولغاية الان المنطقة مطوقة بحثا عن اخرين".

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