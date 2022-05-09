غوتيريش يدعو موسكو وكييف لتكثيف الجهود الدبلوماسية لغرض التسوية

2022/05/09 | 22:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش روسيا وأوكرانيا إلى تكثيف جهود التفاوض الدبلوماسي بينهما، كما دعا القوى العالمية لتقديم الدعم اللازم في هذا الاتجاه.وقال غوتيريش في تصريح: "أدعو روسيا وأوكرانيا إلى تكثيف جهودهما الدبلوماسية للحوار من أجل تحقيق تسوية وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".وأضاف: "كما أدعو اللاعبين الإقليميين والدوليين إلى دعم هذه العملية لتحقيق الاستقرار العالمي".وأشار إلى أنه مستعد لبذل جهوده لـ"حل الصراع" في أوكرانيا.

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