2022/05/09 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، عن حصيلة أحداث في العاصمة بغداد أفشلتها الأجهزة الأمنية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "مشاجرة بين عمال نشبت داخل شركة السد للماء والعصائر ضمن منطقة الحرية شمالي بغداد ، حيث تطورت الى الضرب بالالآت الحادة، مما أسفرت عن اصابة عامل في الشركة مصري الجنسية وثلاثة عمال اخرين عراقيين بكدمات وجروح مختلفة"، مبينا ان "قوة امنية وصلت مكان الحادث نقلت المصابين وتحفظت عليهم اجراءات اصولية".

وفي سياق متصل أكد المصدر ان "مشاجرة نشبت بين طرفين ضمن منطقة حي طارق في مدينة الصدر، تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس)، ما اسفر عن اصابة احد طرفي المشاجرة في منطقة القدم".

وفي سياق آخر أوضح مصدر ان "قوة أمنية خاصة تمكنت من مداهمت، وكرا لتجار مخدرات ضمن منطقة العريفية التابعة لقضاء المدائن جنوبي بغداد، بعد الاشتباك معهم"، مضيفا ان "القوة تمكنت من إصابة أحد التجار واعتقاله، ولغاية الآن المنطقة مطوقة بحثا عن آخرين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشاجرتان بالأسلحة النارية والبيضاء ومداهمة لأوكار تجار.. أحداث ببغداد تفشلها قوات الأمن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشاجرتان بالأسلحة النارية والبيضاء ومداهمة لأوكار تجار.. أحداث ببغداد تفشلها قوات الأمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).