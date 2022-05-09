بين أحضان الطبيعة.. شاهد الجانب الآخر من تركيا في هذه القرية الصغيرة

2022/05/09 | 22:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في قرية أورمانا الصغيرة، يمكن للزوار تجربة الجانب الآخر من مدينة أنطاليا التركية.ويدير تولغا أوزغوفين فندقًا في القرية التي تقع بين منطقة جبلية سياحية، ويقول أوزغوفين إن الوضع مختلف تمامًا في أورمانا.فهي تمثل نظرة أخرى مختلفة تمامًا عن مدينة أنطاليا.

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