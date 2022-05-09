2022/05/09 | 22:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الاثنين، المضي قدما في إقامة نهائي أبطال أفريقيا في دولة المغرب، رغم شكوى النادي الأهلي المصري.

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