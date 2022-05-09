أكبر ماسة بيضاء عرفتها المزادات تخطف الاضواء في جنيف

2022/05/09 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنيف‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تُطرَح‭ ‬للبيع‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬أكبر‭ ‬ماسة‭ ‬بيضاء‭ ‬عرفتها‭ ‬المزادات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ماسة‭ ‬تاريخية‭ ‬من‭ ‬اللون‭ ‬الأصفر‭ ‬الكناري‭ ‬يخصص‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬ريعها‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭.‬ وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬المجوهرات‭ ‬لدى‭ ‬دار‭ “‬كريستيز‭” ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬ماكس‭ ‬فاوست‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ “‬ذي‭ ‬روك‭” ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬وزنها‭ ‬228‭,‬31‭ ‬قيراطاً‭ “‬هي‭ ‬اكبر‭ ‬ماسة‭ ‬بيضاء‭ […]

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