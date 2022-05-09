تاكسيات المستقبل بعد عشر سنوات طائرات كهربائية ذاتية القيادة

2022/05/09 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كونكورد‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬مشهد‭ ‬طائرات‭ ‬كهربائية‭ ‬صغيرة‭ ‬يقودها‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬تنقل‭ ‬الركاب‭ ‬من‭ ‬محطة‭ “‬إقلاع‭ ‬عمودي‭” ‬إلى‭ ‬أخرى،‭ ‬وتتقاطع‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬المدن،‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬الخيال‭ ‬العلمي‭ ‬ليس‭ ‬إلاّ‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬لكنّ‭ ‬شركات‭ ‬سيليكون‭ ‬فالي‭ ‬تطمح‭ ‬إلى‭ ‬جعله‭ ‬واقعاً‭ ‬فعلياً‭ ‬خلال‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭.‬ وقال‭ ‬المؤسس‭ ‬البلجيكي‭ ‬لشركة‭ “‬إكس‭ ‬وينغ‭” ‬الناشئة‭ […]

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