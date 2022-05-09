هالاند يجري الفحص الطبي لمانشستر سيتي

2022/05/09 | 23:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأنهى النجم النرويجي إيرلينج هالاند، حالة الجدل التي أحاطت بمستقبله، بإنجاز خطوات انتقاله إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.جاء ذلك بتأكيدات فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، الذي كشف أن إنجاز الصفقة بدأ حيّز التنفيذ.وارتبط اسم هالاند في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى أندية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي، لكن الأخير كان الأكثر حرصًا على ضمه.وكتب رومانو، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "سينضم هالاند إلى مانشستر سيتي..تم الاتفاق على كل شيء، والأوراق جاهزة للتوقيع".وأضاف رومانو: "أكمل هالاند الجزء الأول من الفحوصات الطبية في بلجيكا، اليوم الإثنين، في وجود أطباء مانشستر سيتي".وتابع: "المحادثات بدأت بشكل جدي منذ 3 أسابيع، وتم الاتفاق على جميع التفاصيل، ولا يتبقى سوى التوقيع على العقود".

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