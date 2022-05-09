احتياج يسبق التظاهرات.. الجيل الجديد يحترز قبل الانفجار: الحزبان الكرديان أرهقا مواطنينا

2022/05/09 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أكد القيادي في حراك الجيل الجديد صلاح داود، اليوم الاثنين، أن الخلاف بين الحزبين الكرديين يدفع ضريبته المواطن الكردي.

وقال داود في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الخلاف بين الحزبين حول منصب رئاسة الجمهورية والمناصب وانتخابات الإقليم دفع ضريبته المواطن وخاصة أهالي محافظة السليمانية".

وأضاف أن "هناك تأخر في صرف رواتب الموظفين وسوء في الخدمات وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة وارتفاع سعر الوقود وتظاهرات وغضب شعبي".

وأكد أن "ذلك كله بسبب فساد عوائل السلطة وخلافهم على المناصب".

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