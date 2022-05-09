دعوة الآلية يحي العظام وهي رمبم - تاج السر عثمان

2022/05/09 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان ١-;- كان طبيعيا ان ترفض الأحزاب و القوى الحية في المجتمع دعوة الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والايغاد) التي حاولت عبثا ان تحي عظام الموتمر الوطني وهي رميم بالجلوس مع ممثليه من قادة الانقلاب العسكرى.



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فكيف يتم الجلوس مع قادة الانقلاب الدموي والذين كانوا مشاركين معه حتى آخر لحظة..



والذي مازال مستمرا في قتل المتظاهرين سلميا والمواطنين في دارفور في ابشع انتهاكات لحقوق الإنسا ......





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