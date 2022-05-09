هكذا تكلم زرادشت - نيتشه - محمد زكريا توفيق

2022/05/09 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق يعتبر كتاب نيتشه، "هكذا تكلم زرادشت"، هو أهم أعماله.



إنه عمل حول مجاهدة النفس والتغلب على الذات.



هو كتاب يجمع بين التلميحات السلبية للكتب الدينية، والأساطير اليونانية والديانة الفارسية القديمة.كتب نيتشه العمل من أربعة أجزاء، على مدى عامين.



الجزء الأول كتب في عشرة أيام فقط.



يعتبر العديد من الأكاديميين الكتاب، التفسير الأكثر تفصيلا لفلسفته بخصوص مفهومي "الرجل السوبرمان" و "إرادة القوة".





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