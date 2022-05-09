مصدر أردني يعلق لـCNN بالعربية على أنباء

2022/05/09 | 23:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر أردني، مساء الاثنين، أن أية قضية تتعلق بأوضاع "الحرم القدسي الشريف" في القدس هو شأن يتعلق بالسيادة الأردنية حصريًا.

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