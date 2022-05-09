بطريرك الكلدان يطالب بتشكيل حكومة تحفظ السيادة والمستقلون تتقاذفهم الأهواء بين الإطار والتيار

2022/05/09 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ قال‭ ‬الكاردينال‭ ‬لويس‭ ‬روفائيل‭ ‬ساكو‭ ‬ان‭ ‬المواطنين‭ ‬العراقيين‭ ‬محبطون‭ ‬من‭ ‬‮١٩‬‭ ‬سنة‭ ‬مظلمة‭ ‬من‭ ‬الصراعات‭ ‬والعنف‭ ‬والإرهاب‭ ‬والاخفاقات‭ ‬والفساد‭ ‬والظلم‭ ‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬بطريرك‭ ‬الكلدان‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬والعالم‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬موجهة‭ ‬للسياسيين‭ ‬والنواب‭ ‬خاصة‭ ‬وحملت‭ ‬عنوان‭ ‬نداء‭ ‬مواطن‭ ‬للتعجيل‭ ‬بتشكيل‭ ‬الحكومة،‭ ‬انه‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬اشهر‭ ‬مرت‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬والبلاد‭ […]

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