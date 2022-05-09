الحمى النزفية في الاعلام الحكومي

2022/05/09 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام في‭ ‬أي‭ ‬بيت‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬وبسهولة‭ ‬جداً،‭ ‬ان‭ ‬يقوم‭ ‬أي‭ ‬مواطن‭ ‬بذبح‭ ‬عجل‭ ‬أو‭ ‬خروف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اية‭ ‬شروط‭ ‬صحية‭.‬هذا‭ ‬واقع‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬مراقبته‭ ‬او‭ ‬تغييره‭ ‬لأنه‭ ‬مرتبط‭ ‬بالمناسبات‭ ‬الدينية‭ ‬كالأعياد‭ ‬او‭ ‬الاجتماعية‭ ‬كالأعراس‭ ‬وبحدود‭ ‬يعدها‭ ‬بعضهم‭ ‬مقدسة‭.‬من‭ ‬هنا‭ ‬يحتاج‭ ‬البلد‭ ‬الى‭ ‬حملة‭ ‬إعلامية‭ ‬كبيرة،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬حملة‭ […]

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