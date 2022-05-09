انطلاق‭ ‬عملية‭ ‬الصاعقة‭ ‬وخبير‭ ‬عسكري‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭): ‬انهاء‭ ‬فصل‭ ‬سيناء عن‭ ‬الوادي‭ ‬يجفف‭ ‬الارهاب

2022/05/09 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستون‭ ‬معارضاً‭ ‬مصرياً‭ ‬يطالبون‭ ‬بـبناء‭ ‬الثقة‭ ‬لحوار‭ ‬سياسي‭ ‬دعا‭ ‬اليه‭ ‬السيسي بيروت‭- ‬الزمان‭ -‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ دعا‭ ‬عشرات‭ ‬النشطاء‭ ‬السياسيين‭ ‬والمعارضين‭ ‬المصريين‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬‮«‬تدابير‭ ‬جادة‭ ‬لبناء‭ ‬الثقة‮»‬‭ ‬بينها‭ ‬وبينهم‭ ‬وسط‭ ‬دعوات‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬لاجراء‭ ‬حوار‭ ‬سياسي‭ ‬بين‭ ‬التيارات‭ ‬السياسية‭ ‬كافة‭ .‬وترصد‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬تحركات‭ ‬لانصار‭ ‬الاخوان‭ […]

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