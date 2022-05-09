2022/05/09 | 23:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ستون معارضاً مصرياً يطالبون بـبناء الثقة لحوار سياسي دعا اليه السيسي بيروت- الزمان -القاهرة -مصطفى عمارة دعا عشرات النشطاء السياسيين والمعارضين المصريين السلطات المصرية إلى اتخاذ «تدابير جادة لبناء الثقة» بينها وبينهم وسط دعوات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاجراء حوار سياسي بين التيارات السياسية كافة .
وترصد الأجهزة الأمنية تحركات لانصار الاخوان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية الصاعقة وخبير عسكري لـ (الزمان): انهاء فصل سيناء عن الوادي يجفف الارهاب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وترصد الأجهزة الأمنية تحركات لانصار الاخوان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية الصاعقة وخبير عسكري لـ (الزمان): انهاء فصل سيناء عن الوادي يجفف الارهاب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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