تعرف على كيفية التشخيص الطبي لعدم انتظام ضربات القلب

2022/05/09 | 23:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… عدم انتظام ضربات القلب من الحالات الصحية الشائعة، فإذا كنت تعاني من اضطراب نظم القلب المزمن أو المستمر، فإن الأمر يتعلق فقط بتسجيل مخطط كهربية القلب (ECG) وتوثيق وجود ونوع اضطراب نظم القلب الذي تعاني منه، في سلسلة “اطمن على نفسك” نتعرف على كيفية تشخيص الأطباء عدم انتظام ضربات القلب، بحسب موقع ” […]

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