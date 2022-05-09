الزراعة تقر الخطة الصيفية

2022/05/09 | 23:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأقرت وزارة الزراعة، الخطة الزراعية الصيفية لعام 2022 وبمختلف طرق الارواء بمساحة 1846000.وذكر الناطق الرسمي لوزارة الزراعة حميد النايف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "أستعداداً للموسم الزراعي 2021 الصيفي و بشكل مبكر تم اقرار الخطة الزراعية الصيفية لعام٢٠٢٢"، لافتا الى ان "أن اللجنة التنسيقية الدائمة المشتركة بين وزارتي الزراع والموارد المائية اجتمعت وبكافة اعضائها من اجل مناقشة الخطة الزراعية الصيفية المقترحة من قبل وزارة الزراعة للموسم الزراعي الصيفي٢٠٢٢وللمساحات المروية ( أنهار ومشاريع ارواء ) والبالغة 2750000 دونم .واضاف، ان "تلك جاءت بموجب المؤشرات المقترحة من قبل مديريات الزراعة في المحافظات كافة باستثناء اقليم كردستان"، مؤكداً ان "وزارة الموارد المائية بينت بأنه نظرا لا ستمرار العجز المائي والمقدر 60% عن العام الماضي نتيجة لاستمرار انحسار الامطار للموسم الثالث على التوالي فقد تم الاتفاق على تخفيض الخطة المقترحة ( 2750000) دونم انهار وابار إلى ( 1846000) دونم ،علما ان التخفيض شمل المساحات الاروائية الانهار للمحاصيل الذرة الصفراء والذرة البيضاء و الشلب والذي بلغت المساحة المقرر زراعتها ( عشرة الاف دونم ) موزعة (6500 ) دونم في محافظة النجف الاشرف و(3500 )دونم في محافظة الديوانية اضافة الى الذرة الصفراء والبيضاء و قدرت المساحة المخفضة اروائيا ( 900000) الف دونم وبهذه تكون الخطة الاروائية المقرة لهذا العام هي( 892355) دونم ". وتابع: "اي بنسبة تقليص 50 %عن الخطة الاروائية للعام الماضي والتي كانت ( 1860000) دونم انهار ومشاريع "، مشيرا الى ان "الوزارة عالجت نقص الخطة المروية بالانهار بالتوسع بالزراعة على الابار ، وبشكل اكثر من خطة الموسم الماضي بحدود (450 ) الف دونم وبهذا فان الخطة الكلية المقرة انهار ومشاريع اروائية وابار تقدر( ١٨٤٦٠٠٠)دونم ". ونوه النايف الى أن الوزارتين منعت الزراعة داخل حدود الأهوار والمهارب الفيضائية في محافظات البصرة وديالى و ذي قار و واسط "، مشدداً على ان "الوزارتين الزمت المزارعين والفلاحين بوجوب التقيد بزراعة المساحات المروية المقررة وبخلاف ذلك يتحمل المتجاوزون المسؤولية القانونية جراء تجاوزهم وعدم مسؤولية الوزارتين عن اي تعويض في حالة حدوث اي ضرر".ودعا الجميع الى الالتزام بالضوابط القانونية بهذا الشأن من اجل المضي بموسم زراعي يسهم في توفير مرتكزات الامن الغذائي للمواطنين.

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