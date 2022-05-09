علوم التربية - نظرية -الثقافة الإجتماعية- ودَوْر اللغة في التعليم - الطاهر المعز

2022/05/09 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز تختلف مناهج التعليم بحكم اختلاف المجتمعات واختلاف الموارد والأهداف التي تُحَدّدُها الحكومات، وتهتم برامج التعليم عمومًا بتعليم القراءة والكتابة للصغار وفك الرّموز وحل المسائل الرياضية واكتساب مجموعة من المهارات والقدرة على التفكير والإستنتاج، والقُدْرَة على التّوسُّع والبحث، في مراحل التعليم الجامعي، كما يمكّن التعليم من التّأهيل واكتساب مهنة والحصول على وظيفة...تبحث عُلُوم التربية في كيفية ال ......





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