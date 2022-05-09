بعد التقاعد.. طبيب عراقي يجري 480 عملية مجاناً!

2022/05/09 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مستشفى جراحة الجملة العصبية، اليوم الاثنين، عن اجراء الطبيب العراقي الاستشاري الدكتور أنور نوري اكثر من 480 عملية بمجال جراحة الدماغ والحبل الشوكي مجانا بعد احالته على التقاعد.

وقالت إدارة المستشفى في بيان تلقته (بغداد اليوم): "على الرغم من احالته على التقاعد بعد مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنسانية الا الاستشاري أنور نوري قرر الاستمرار واجراء العمليات مجانا وبدون أي اجر لتستمر يديه بملامسة اوجاع مرضاه وتكون بلسم لهم".

وأضافت انه "اجرى الاستشاري أنور نوري نحو 480 عملية جراحية معقدة بجراحة الدماغ والحبل الشوكي خلال 10 اشهر بعد احالته على التقاعد وقرر العمل بصفة عقد في المستشفى بعد التقاعد.

وافادت ان "نوري نجح في فك لغز العديد من اورام الدماغ واجراء العمليات النادرة والمعقدة طيلة حياته العلمية وأشرف على تخرج وامتحانات طلبة دراسات البورد في تخصص الجملة العصبية وقاد العديد من النقاشات العلمية لتطوير مجال الجملة العصبية".

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