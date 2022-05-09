صدمة.. حزب كردي يحدد موقف الكتل الكبيرة من النواب المستقلين لتشكيل الحكومة العراقية - عاجل

2022/05/09 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، ان الكتل الكبيرة لن تدعم المستقلين في تشكيل الحكومة.

وقالت عضو الاتحاد ريزان الشيخ دلير في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "الكتل السياسية الكبيرة لن تدعم المستقلين في تشكيل الحكومة".

وأضافت انه "استحالة ان يتمكن المستقلين من تشكيل الحكومة دون دعم الكتل الكبيرة وهذه الكتل لن تدعمهم بطبيعة الحال"، لافتة الى ان "المبادرات التي وجهت الى المستقلين تعتبر مبادرات فاشلة وتطلقها الأحزاب لكي لا يقال ليس لديهم مبادرات لحل الأزمة السياسية".

واشارت دلير الى ان "عدد النواب المستقلين قليل جداً مقارنة بالكتل الكبيرة لذلك لن يتمكنوا من تشكيل الحكومة وهذا ما ستثبته الأيام المقبلة".

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