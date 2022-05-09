بالوثيقة.. دعوى قضائية ضد

2022/05/09 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

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وحهت دعوى قضائية ضد الإعلامية همسة ماجد بسبب تصريحات الاخيرة بخصوص التشهير في المحامين بسبب التوكل في قضية المتهمة "جوجو"

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