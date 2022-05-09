واشنطن تفرض عقوبات على أفراد من داعش

2022/05/09 | 23:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدرجت الولايات المتحدة، الاثنين، خمسة أفراد مشاركين في شبكة تنظيم داعش من الميسرين الماليين العاملين في جميع أنحاء إندونيسيا وسوريا وتركيا على لائحة العقوبات.

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