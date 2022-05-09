2022/05/09 | 23:55 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول مصري سابق: ندرة المياه في الوطن العربي بالغة الخطورة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/09 | 23:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول مصري سابق: ندرة المياه في الوطن العربي بالغة الخطورة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول مصري سابق: ندرة المياه في الوطن العربي بالغة الخطورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).