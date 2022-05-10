بايرن ميونخ: لن نضغط على جنابري

2022/05/10 | 00:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

كشف حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل نجم الفريق الألماني، سيرج جنابري.

وينتهي عقد جنابري (26 عامًا) مع بايرن بنهاية الموسم المقبل، ولم يتم التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.

وبحسب صحيفة "سبورت 1" الألمانية، فقد بدأت المحادثات مع وكيل جنابري منذ فترة طويلة، لكن اللاعب الألماني ما زال مترددًا، وهو ما أصاب مسؤولو النادي البافاري بالقلق حيال مستقبل اللاعب.

وقال حميديتش في تصريحات للصحيفة الألمانية: "لن نمنح جنابري موعدًا نهائيًا لحسم قراره".

وأضاف: "نحاول أن نقدم الأفضل لكل لاعب، لكن لدينا حدود وعليه أن يقرر، جنابري رائع، أحبه كثيرًا، وسأكون سعيدًا إذا بقي".

وتابع: "لقد أجرينا العديد من المحادثات، وسيكون لدينا المزيد".

وارتبط اسم جنابري بالانتقال إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده، على شاكلة صفقة زميله السابق دافيد ألابا، الذي انضم للميرنجي في الصيف الماضي، في صفقة مجانية.

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