مسؤول إسرائيلي لـCNN: بايدن يفكر في زيارة القدس الشرقية

2022/05/10 | 00:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول إسرائيلي، لشبكة CNN، الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يفكر في زيارة القدس الشرقية، خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل.

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