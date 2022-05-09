 من أمام بوابة براندنبورغ.. ماكرون وشولتس يؤكدان دعمهما

2022/05/10 | 00:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس دعمهما "الكامل" لأوكرانيا مساء الاثنين قرب بوابة براندنبورغ في برلين، رمز الحرب الباردة والمضيئة للمناسبة بألوان العلم الأوكراني، بحسب ما نقل مراسلوا وكالة فرانس برس، الاثنين.

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