هل انتشر الكوليرا بسجن الكفل في بابل؟ هذه الحقيقة

2022/05/10 | 00:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر مطلع في سجن الكفل المركزي بمحافظة بابل، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة تسجيل عدة الاصابات بمرض الكوليرا وانتشاره.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "هنالك عددا بسيطا من الحالات بين السجناء ظهر عليها علامات الاصابة بمرض الكوليرا تم نقلهم للمستشفى".

وأضاف، أنه "لايوجد انتشار لاي مرض داخل السجن، وهنالك كوادر صحية كافية داخل السجن".

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