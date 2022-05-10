قوات أمريكية تطلق النار بالخطأ على عدة منازل في اربيل

2022/05/10 | 00:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل

أفاد مدير ناحية باسرما في محافظة اربيل ، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمريكية اطلقت النار عن طريق الخطأ على عدة منازل بالناحية.

وقال مدير الناحية، إن "قوات أمريكية في قاعدة حرير الجوية اطلقت عدة إطلاقات نارية عن طريق الخطأ، على عدد من المنازل في ناحية باسرما خلال تدريبات تضمنت اختبار التصدي لطائرات مسيرة".

وأضاف، أن "الإطلاقات أصابت 11 منزلاً وعجلة مدنية دون تسجيل خسائر بشرية".

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