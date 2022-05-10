أستون فيلا يقترب من شراء كوتينيو بمبلغ زهيد

2022/05/10 | 01:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف تقرير صحفي إسباني، عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب وسط برشلونة المعار إلى أستون فيلا. ويلعب كوتينيو (29 عامًا) في صفوف أستون فيلا، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وحتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار الشراء مقابل 40 مليون يورو. وعلى الرغم من رغبة "الفيلانز" في ضم كوتينيو نهائيًا، إلا أن النادي لن يستطيع دفع المبلغ المتفق عليه مع برشلونة. وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كوتينيو سينتقل بالفعل إلى صفوف أستون فيلا بشكل نهائي، ولكن بمبلغ يتراوح من 17 إلى 20 مليون يورو.

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