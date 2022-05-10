2022/05/10 | 01:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، قانونا يهدف إلى تسريع عملية تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا مع استمرار روسيا في غزوها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يوقع قانونا لتسريع إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يوقع قانونا لتسريع إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).