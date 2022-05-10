بايدن يطالب الكونغرس بالتحرك لتجنب نفاد تمويل المساعدات لأوكرانيا

2022/05/10 | 01:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، الكونغرس في بلاده من نفاد تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا خلال "عشرة أيام" في حال عدم تمرير حزمة جديدة بقيمة 33 مليار دولار.

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