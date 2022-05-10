هكذا تكلم البحر - شريف حتاتة

2022/05/10 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شريف_حتاتة -----------------------------أسبح في البحر وحدى.



مساحات المياه من حولي ألمحها عندما ألقى رأسي، فستقية اللون عند الشاطئ ، فيروزية الزرقة كلما أوغلت فيه، بنفسجية عند الأفق حيث يلتقي بالسماء.



أنا في الكون وحدى.



أشعر بالرهبة كلما اتسعت المسافة بيني وبين الأرض.



لكنها لذة المغامرة.



لذة الاقتراب من الخطر ثم العودة منه.



وامتحان أثبت به ، أنني لم أفقد القدرة التي وُلدت، ونمت في جسمي، ووالامتزا ......





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