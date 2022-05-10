وهي تلفظ آخر اسرارها، بحيرة ساوه.. القصة الكاملة - يوسف المحسن

2022/05/10 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#يوسف_المحسن اقترنت بمخيّلة الحالمين، واستمالت العاشقين للجمال والسحر، أساطير وخرافات ومعتقدات حوّلتها لبقعة اسرار ملهِمة للحكايا، لؤلؤة وَهَبَتْ الحيوية والاشباع الروحي لمنْ قصدها، اليوم تنطوي وتلم مويجاتها مثل بساط متشقق لكي تلفظ آخر قطراتها..



وربّما آخر اسرارها وتختفي، إنَّها ساوه.



نادراً من تُذْكَر السماوة دون ان يطفو للمخيلة حديث عن بحيرة ساوه، الاعجوبة التي شغلت الباحثين والدارسين بغرائبيتها ومك ......





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