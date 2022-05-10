في المواقف والرموز القيادية.. اختلاط اليمين المحافظ مع الفاشية - رشيد غويلب

2022/05/10 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب اعداد: توقيت الإصدار مهم بالنسبة لكتب العلوم السياسية، فسرعة ما يحدث وسرعة التنافس هنا على أشدها.



وهذ يجبر الكتاب على تسليم نتاجاتهم في مواعيد محددة، والا سيكون المطبوع متاحا على الانترنيت وبسعر متواضع.كان توقيت الإصدار، بالنسبة لأستاذة العلوم السياسة النمساوية ناتاشا شتروبل هو الانتخابات الفيدرالية الألمانية في ايلول 2021، لتصدر كتيبها “تحليل تيار المحافظة المتطرفة”.



لأنها لاحظت ب ......





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