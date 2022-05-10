تسريب مواصفات iPhone 14 Pro

2022/05/10 | 01:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك: وكالات

ما زلنا على بعد خمسة أشهر تقريبًا من الإطلاق الرسمي لسلسلة iPhone 14 ، لكن سلسلة الهواتف الذكية المتميزة التالية من أبل هي واحدة من أكثر الهواتف التي يتم الحديث عنها على الإنترنت، يبدو أنَّ الإثارة بين عشاق أبل وعشاق التكنولوجيا تكتسب زخمًا.



والتسريبات والشائعات حول iPhone 14 تقطع شوطًا طويلاً في تأجيج الإثارة.

على الرغم من حقيقة أنه لا يوجد شيء رسمي حتى الآن، إلا أنَّ هناك وفرة من المعلومات حول

سلسلة iPhone 14 التي نعرفها بالفعل، كل ذلك بفضل المتسربين الذين يجلبون مجموعة واسعة من المعلومات من الشاشة والتصميم والكاميرا والذاكرة وحتى السعر.

والآن، يبدو أنَّ لدينا تسريبًا آخر حول سعر iPhone 14 Pro بالإضافة إلى سعر iPhone 14 Max.



حيث كشفت التقارير السابقة أنَّ سلسلة iPhone 14 القادمة ستحتوي على iPhone 14 Max بدلاً من جهاز iPhone الصغير.

قام مسرب عبر توبتر بمشاركة قائمة مفصلة بمواصفات iPhone 14 Max ، ما يشير إلى أنَّ أبل ستطلق iPhone 14 Max مع شاشة OLED مرنة مقاس 6.68 بوصة بدقة 2248X1284 ، و458PPI ، ومعدل تحديث 90 هرتز.



أثناء تكرار الادعاءات السابقة حول الطرز غير الاحترافية لـ iPhone 14 ، يشير التسريب أيضًا إلى أن iPhone 14 Max سيتم تشغيله بواسطة A15 Bionic إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X بسعة 6 غيغابايت وخيارات تخزين 128/ 256 غيغابايت.

كما ذكر قسم الكاميرا في iPhone 14 Max الذي من المتوقع أنْ يحتوي على إعداد كاميرا خلفية مزدوجة لكل من مستشعر 12 ميغابكسل.



جهاز Face ID و Notch هما المواصفات الأخرى

المتوقعة.

في ما يتعلق بسعر iPhone 14 Max ، تشير المواصفات المذكورة إلى أنَّ سعر طراز التخزين سعة 128 غيغابايت من المرجح أنْ يكون 899 دولارًا أمريكيًا.

كما سيحتوي iPhone 14 Pro على شاشة OLED مرنة مقاس 6.06 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ودقة 460 بكسل لكل بوصة.

بالنسبة إلى طراز Pro هذا ، سيكون هناك على الأرجح أربعة خيارات تخزين بما في ذلك 128 غيغابايت و256 غيغابايت و512 غيغابايت و1 تيرابايت.



وستشكل الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميغابكسل وكاميراتان بدقة 12 ميغابكسل وحدة الكاميرا الخلفية الثلاثية لجهاز iPhone 14 Pro.



سيكون لهذا الشق على شكل حبة ويكون مصنوعًا من سبائك التيتانيوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسريب مواصفات iPhone 14 Pro) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسريب مواصفات iPhone 14 Pro) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).