السعودية ترحب بميسي.. وتعلن اختياره سفيرا للسياحة

2022/05/10 | 02:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، الاثنين، أن نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أصبح سفيرا للسياحة في المملكة.

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