همام طارق يسجل هدفه الاول مع الأهلي الليبي

2022/05/10 | 03:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجل اللاعب الدولي العراقي همام طارق، هدفه الاول مع فريق الاهلي طرابلس الليبي في الموسم الحالي.وفاز أهلي طرابلس على فريق المنار بثلاثية نظيفة ضمن منافسات كأس ليبيا.وسجل طارق أحد أهداف فريقه في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، ليساهم في تأهل الاهلي إلى ثمن نهائي الكأس.وكتب طارق عبر حسابه على “انستغرام” […]

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