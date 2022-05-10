شاهد بالفيديو.. بلاغ كاذب يحرك طيران الجيش العراقي لاستهداف رعاة إبل أبرياء

2022/05/10 | 03:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NYhm605gojI

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