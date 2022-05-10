جوائز بوليتزر.. أبرز الفائزين عن أعمال متميزة

2022/05/10 | 04:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز الروائي، جوشوا كوهين، بأول جائزة بوليتزر عن رواية "آل نتانياهو"، التي وصفتها اللجنة المانحة للجائزة بأنها "رواية تاريخية بارعة لغويا حول غموض التجربة اليهودية الأميركية، وتقدم أفكارا ونزاعات متقلبة مثل حبكتها الضيقة".

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