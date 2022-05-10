إيلون ماسك يعلق على قانون أوروبي يهدف لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي

2022/05/10 | 04:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الملياردير إيلون ماسك عن تأييده لقانون أوروبي ينظم وسائل التواصل الاجتماعي، عندما ظهر في مقطع فيديو مع تيري بريتون، مفوض الاتحاد الأوروبي رفيع المستوى والمنظم الرقمي.

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