بايدن: بوتين يعتقد أنه قادر على تفكيك الناتو والاتحاد الأوروبي

2022/05/10 | 04:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أنه قادر على تفكيك حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي.

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