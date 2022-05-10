جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا الخميس

2022/05/10 | 05:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، بطلب من فرنسا والمكسيك، جلسة علنية جديدة حول الغزو الروسي لأوكرانيا وذلك في ضوء "استمرار تدهور الوضع الإنساني"، بحسب ما أفاد دبلوماسيون، الاثنين.

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