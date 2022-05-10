"المجرم الخطير" وحارسة السجن الأميركي.. نهاية مروعة لعملية الفرار

2022/05/10 | 05:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الأميركية، الاثنين، إلقاء القبض في ولاية إنديانا على "مجرم خطير للغاية" فر في 29 أبريل بفضل مساعدة من حارسة في سجنه التي أوقفت بدورها.

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