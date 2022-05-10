أكاديمي إماراتي: غزو روسيا لأوكرانيا كشف ضعف أوروبا

2022/05/10 | 05:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، الاثنين، إن أوروبا "تخوض معركة تاريخية مصيرية ضد غزو روسيا لأوكرانيا".

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